إخلاء سبيل 11 متهمًا في تظاهرات "قاتل طفليه" وحبس 21 والمحاكمة 26 فبراير المقبل

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، في القضية رقم 855 جنايات أمن دولة طوارئ ميت سلسيل، باستمرار حبس 21 متهما وإخلاء سبيل 11 آخرين ألقي القبض عليهم في أحداث تظاهرات ميت سلسيل، بعد تجمهرهم ومطالبتهم بإعادة التحقيقات في قضية مقتل طفلي الدقهلية والمعروفة إعلاميا بـ"مقتل عصافير الجنة" إلى جلسة 26 فبراير 2019.



ووصل المتهمون محكمة جنايات المنصورة وسط تعزيزات أمنية مكثفة ووجهت النيابة لهم تهم اثارة العنف والشغب والتظاهر بدون تصريح والتحريض على التظاهر.



وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين مصطفى اسامه محمد عبد الحق طالب بكلية التجاره، طارق محمد حسبو أحمد طالب ثانوى، عبد الله حسن عبد الهادى حسن طالب بكلية الدراسات الاسلاميه، محمود رفعت سمير محمد طالب بكلية الهندسة،محمد ثروت على حسين السيد طالب بكلية الهندسة، اسلام هشام محمد بدوى طالب بكلية الطب.



كما قررت المحكمة إخلاء سبيل محمد عبد الصمد عبد الصمد محمد طالب بكلية تجاره، وليد ممدوح فتحي علي محمد الفار طالب بكلية التجاره، محمد السيد احمد عبد المجيد طالب بكلية تجاره، احمد محمد مصطفى ابراهيم طالب بمعهد نظم المعلومات، محمود محمد شحاته الامام طالب بكلية العربيه الرياضيه على ذمة القضية.



وكان أهالي ميت سلسيل خرجوا في تظاهرة أمام منزل المتهم بقتل نجليه، وردد المحتجون هتافات «الصحافة فين الموضوع كبير.. يا نجيب حقهم يا نموت زيهم، محمود برئ"، وفرضت قوات أمن الدقهلية طوقا أمنيا حول المدينة وانتشرت القوات بالشوارع والميادين العامة ومداخل ومخارج المدينة واصطفت تشكيلات الأمن المركزى وأغلقت الشوارع.