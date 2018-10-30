مدرب منتخب مصر لكرة الصالات: لحظة تتويج المنتخب كانت تدعو للفخر

أوضح كابتن نادر رشاد، المدرب العام لمنتخب الشباب المصري لكرة الصالات، أن كرة الصالات هي الكرة الخماسية، والكل يلعبها، ولكنها تكون بداخل صالة، ولم تكن منتشرة في مصر بشكل رسمي إلا بعد أن حققت هذه اللعبة بطولات في الخارج.



وأضاف "رشاد"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن أوروبا ودول الخليج يهتموا اهتمامًا كبيرًا بكرة الصالات.



ولفت إلى أنهم لم يلعبوا أي مباريات ودية قبل مباراة الأرجنتين، ومع ذلك ذلك تعادلوا معها، ثم فازوا على باقي الفرق وصعدوا أول مجموعة، والأرجنتين ثاني مجموعة.



وتابع: ""لحظة تتويج منتخب مصر للصالات يدعو للفخر، الاحتفال كان عظيمًا جدًا، ورفع علم مصر والتحية العسكرية كانت تدعو للفخر".

