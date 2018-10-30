أحمد موسى: ولي الأمر ينفق على الأقل 2000 جنيه شهريا على الدروس الخصوصية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة التربية والتعليم أطلقت حملة لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية، للقضاء عليها وتحسين جودة التعليم، متسائلًا: "هل تؤيد تجريم الدروس الخصوصية؟"





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الدروس الخصوصية تستنزف أموال الأسر المصرية، موضحًا أن أكثر من 25 مليار جنيه تنفقها الأسر المصرية على الدروس الخصوصية، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم،



