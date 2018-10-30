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نابولي يسعي لإعادة كافاني لسان باولو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:45 م
نابولي يسعي لإعادة كافاني لسان باولو
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أحمد عصام
 

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي يستهدف تدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد مع لورنزو إنسيني.

وبحسب ما أورده موقع "كالتشيو نابولي" الذي يهتم بأخبار الفريق الجنوب إيطالي، فقد بدأت بالفعل محادثات نابولي مع كافاني، بخصوص عودته للإنضمام لتشكيلة أنشيلوتي.

ومن الجدير بالذكر كافاني (نجم هجوم نابولي السابق) أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، وأحد أبرز هدافيه التاريخيين، ولذلك من الصعب أن يتخلى عنه النادي الفرنسي بسهولة.

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