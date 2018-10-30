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أخبار يوفنتوس - اليوفي يرصج مبلغ كبير لاستعادة نجمه السابق من مانشستر يونايتد

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:45 م
أخبار يوفنتوس - اليوفي يرصج مبلغ كبير لاستعادة نجمه السابق من مانشستر يونايتد
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عمر عبد العزيز
 
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يواصل مساعيه من أجل التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.


وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، فإن نادي يوفنتوس يجهز مبلغ 62 مليون جنيه استرليني، للتعاقد مع الفرنسي بوجبا.


ويأمل البيانكونيري في استعادة نجم وسط الشايطين الحمر لصفوفه مرة أخرى، استغلالاً لتوتر علاقة اللاعب مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

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