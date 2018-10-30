محافظ كفرالشيخ يمنح جوائز مالية للفائزين بمسابقة الإذاعة "سير العظماء"

منح الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جوائز مالية لـ 10 فائزين من أبناء محافظة كفر الشيخ، بمسابقة " سير العظماء " بقيمة 500 جنيه مقدمة من المحافظة لكل فائز، والتى نظمتها الإذاعة المصرية" البرنامج العام " بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ، وذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد اسماعيل، مساعد مدير الأمن، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفر الشيخ، انه تم تكريم 10 فائزين وهم مصطفى محمد امين الاشقر، احمد السعيد هلال على، فاطمه محمد محمود ابراهيم، محمود محمد على عوض، عمرو فتحى محمد عبد العال، فاطمة محمد ابراهيم، امال اسماعيل حسن اسماعيل، شرين عطية عبد الوهاب، طارق حسين عبدالله محمد، امال احمد محمد اسماعيل من أبناء محافظة كفر الشيخ، بمسابقة " سير العظماء " مقدمة من المحافظة لكل فائز، والتى نظمتها الإذاعة المصرية" البرنامج العام " بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، لافتًا انها هدية متوضعة مقدمة لأبنائنا الفائزين.