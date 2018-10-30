محافظ مطروح: الكهرباء ستعود بالكامل خلال ساعة من الأن بعد السيطرة على الحريق

كشف اللواء مجدي الغربلي، محافظ مرسى مطروح، عن أسباب انقطاع الكهرباء في المحافظة، موضحا أن محول كهرباء نشب به حريق، وتسبب في انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح.





وأوضح "الغربلي"، خلال مداخلة هاتفية مه قناة "DMC"، مساء الثلاثاء، أن هذا المحول يعد محول احتياطي كان تحت التشغيل وقتما نشط الحريق به في حوالي الساعة الثالثة عصرًا.





وأشار إلى أن الحماية المدنية والقوات المسلحة توجهوا إلى مكان الحريق على الفور وجرى السيطرة عليه تمامًا، وإجراء عملية التبريد للمحول، مؤكدا أن التيار الكهربائي يعمل بكامل طاقته في المستشفيات والأماكن الحيوية ومنها محطات المياه ومحطات الصرف.



