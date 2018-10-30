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زاهي حواس: الأهرامات كانت مشروع قومي بالنسبة للمصريين القدماء

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:34 م
زاهي حواس: الأهرامات كانت مشروع قومي بالنسبة للمصريين القدماء
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رقية جمال
 
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق وعالم المصريات، تعقيبًا على اكتشاف نظام نقل الكتل الحجرية من المحاجر فى عصر الملك خوفو، إن المصري القديم كان يأتي بالأحجار لبناء الأهرامات من 4 أماكن وهي، الجراينيت من أسوان، والألبستر من حسنوت بجوار تل العمارنة بمصر الوسطي، والبازلت من الفيوم، وطرة.

وأضاف "حواس"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن البعثة الفرنسية كشفت عن أقدم بردية في التاريخ تتحدث عن كيفية قطع الحجارة من طرة، وإزاي كانت تنقل في مراكب حتى تطلع أعلى هرم خوفو، وهذا لكشف يؤكد للعالم أجمع مصرية الهرم، وأن المصريين هم من نقلوا الحجارة وقاموا ببناء الأهرامات.

وتابع، أن الأهرامات كانت مشروع قومي بالنسبة للمصريين القدماء، وهذا المشروع لايمكن تكراره حاليًا، لكون المصري القديم كان يعمل عقله أكثر من عضلاته، وكان يمكن لشخص 70 عام كسر حجر وزنه 8 طن خلال دقيقة واحدة، لكونه كان يعلم النسب التشريحية للحجر، وكان يستخدم الزحافات لجر الأحجار بحبال.
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