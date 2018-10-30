محافظ جنوب سيناء: 120 ألف شابا من 130 دولة تقدموا لحضور منتدى شباب العالم

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ مستعدة تمامًا لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية لشرم الشيخ تؤهلها لاستضافة المؤتمرات العالمية.





وأضاف "فودة"، خلال لقاء خاص مع فضائية "DMC"، مساء الثلاثاء أن هناك 120 ألف شابا من 130 دولة تقدموا لحضور منتدى شباب العالم.





وأشار إلى أن شرم الشيخ بها 64 ألف غرفة ومجموعة فنادق عالمية تستطيع أن تستوعب كل المشاركين فى منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن ضيوف المنتدى بدأوا التجهيز للحدث مع اللجنة المنظمة.



