الاتحاد الانجليزي يغرّم ماركو إياني بعد استفزازه لـ "مورينيو"
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:28 ممنى شكري
أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، رسميًا، تغريم ماركو إياني 6 آلاف باوند، بسبب إحتفاله أمام دكة بدلاء مانشستر يونايتد والمدرب جوزيه مورينيو.
وكان المساعد الإيطالي قد بالغ في إحتفاله بهدف التعادل الذي سجله باركلي في شباك الشياطين، وتعمد استفزاز مورينيو في "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.
وكان فريق تشيلسي قد تعادل مع مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما وذلك خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.