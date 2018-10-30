ريتشارد الحاج يطلق ألبوم "أنا بنت عمك" لفاطمة عيد (صور)

عقد المنتج ريتشارد الحاج مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق البوم المطربة فاطمة عيد "أنا بنت عمك" الذى يعيدها للساحة الغنائية بعد سنوات طويلة، بحضور عدد من صناع الألبوم وزوجها الشاعر والملحن شفيق الشايب.

وفى كلمته أكد ريتشارد الألبوم أن المطربة فاطمة عيد صاحبة جماهيرية واسعة في القاهرة وكل المحافظات خاصة صعيد مصر ، مؤكدا أن عودتها كانت قرار جريء منها وان الألبوم يتم التحضير له على مدار عام كامل، مشددة على أن فاطمة عيد أسطورة في الفن الشعبي صعب تكرارها، تقدم اللون الغنائي الشعبي الفلكلوري الراقي، وتمتلك شعبية ضخمة جدًا، ولأن جمهور المزيكا ليس فقط من المراهقين والشباب، فهناك أجيال الاربعينيات وما تلاها على علم بأغاني فاطمة عيد ومرتبط بها ".





وأضاف:" نعد كذلك لمشروع توثيق فن وتراث فاطمة عيد عبر الوسائط الرقمية لانها المستقبل، بعدما باتت حوامل الصوت دون أي جدوى، وتشرفت بأن يكون لي دور في انتاج احد ألبوماتها كونها تمتلك رصيد كبير تجاوز الـ800 أغنية".





من جانبها قالت المطربة فاطمة عيد أن ريتشارد الحاج هو من أقنعها بالعودة للغناء بالبوم جديد خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته القناة الخاصة بها على اليوتيوب.





وأضافت أن الالبوم بالفعل تم طرحه من خلال قناتها على اليوتيوب وشبكة موسيقى، ويتضمن 14 اغنية من بينها موال أنا بعشق الفن من كلمات رمضان العجمي ، ألحان فاروق سلامة وأغنية أنا بنت عمك كلمات وألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى وأغنية يادي الزمان الردي، كلمات عبد الرحمن سيد الاهل ، ألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى، موال يا ورد ليه تنقطع من كلمات رمضان العجمي ، ألحان فاروق سلامة، اغنية يا بتاع الورد كلمات عاطف فايد ، ألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى، وأغنية موال شوق الحبايب كلمات وألحان شفيق الشايب وأغنية تستاهلي كلمات وألحان شفيق الشايب ، توزيع وليد مصطفى و موال علمت ابني أنا

كلمات رمضان العجمي ، ألحان فاروق سلامة.