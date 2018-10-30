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الأهلي الأول في تصنيف "فيفا" والزمالك في المركز الـ15

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:52 م
الأهلي الأول في تصنيف فيفا والزمالك في المركز الـ15
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الفجر السعودي
 

تصدر النادي الأهلي تصنيف أندية إفريقيا، قبل خوض موقعة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل.


وبحسب موقع "فوتبول داتابيز" ، تصدر الأهلى التصنيف برصيد 1643 نقطة، حيث تم احتساب النقاط بناء على نتائج الفريق حتى يوم 21 أكتوبر ويليه الترجى برصيد 1602 نقطة ومازيمبى الكونغولى فى المركز الثالث برصيد 1595 نقطة.


وجاء الزمالك في المركز الـ15 برصيد 1492 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريكرياتيفو الأنجولى صاحب المركز الـ14.


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