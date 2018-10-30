مايكروسوفت تتخطى أمازون لتصبح ثاني أغلى علامة تجارية

منذ تولي السيد ساتيا ناديلا رئاسة شركة مايكروسوفت والشركة كل عام تتجاوز توقعات المساهمين والمستثمرين والمحليين.





في أحدث التقارير الرسمية الجديدة تجاوزت عملاقة البرمجيات مايكروسوفت شركة أمازون لتصبح ثاني أغلى علامة تجارية قتينة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأغلق سهم "مايكروسوفت" جلسة يوم الجمعة متراجعاً بنحو 1.2% إلى 106.96 دولار، ووصلت القيمة السوقية إلى 821.186 مليار دولار.





تأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت مايكروسوفت عن أرباح جيدة مدفوعة بأعمالها في مجال الحوسبة السحابية التي نمت بمعدل 76% سنوياً، في حين خسرت شركة آمازون 65 مليار دولار من سقف السوق.



