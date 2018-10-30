ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مايكروسوفت تتخطى أمازون لتصبح ثاني أغلى علامة تجارية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:16 م
مايكروسوفت تتخطى أمازون لتصبح ثاني أغلى علامة تجارية
مايكروسوفت
طباعة
 
منذ تولي السيد ساتيا ناديلا رئاسة شركة مايكروسوفت والشركة كل عام تتجاوز توقعات المساهمين والمستثمرين والمحليين.

في أحدث التقارير الرسمية الجديدة تجاوزت عملاقة البرمجيات مايكروسوفت شركة أمازون لتصبح ثاني أغلى علامة تجارية قتينة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأغلق سهم "مايكروسوفت" جلسة يوم الجمعة متراجعاً بنحو 1.2% إلى 106.96 دولار، ووصلت القيمة السوقية إلى 821.186 مليار دولار.

تأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت مايكروسوفت عن أرباح جيدة مدفوعة بأعمالها في مجال الحوسبة السحابية التي نمت بمعدل 76% سنوياً، في حين خسرت شركة آمازون 65 مليار دولار من سقف السوق.

وما زالت شركة آبل تتصدر الخريطة كأعلى شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، بأكثر من تريليون دولار، تليها مايكروسوفت وأمازون.
مايكروسوفت تتخطى أمازون لتصبح ثاني أغلى علامة تجارية
المزيد عن: مايكروسوفت شركة مايكروسوفت تكنولوجيا امازون التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Microsoft Amazon
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 7:20:01 PM