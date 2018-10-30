مستحضرات جديدة لعناية مثالية ببشرتك مع اقتراب فصل الشتاء

مع اقتراب الشّتاء، لا بدّ من أنك بدأت تلاحظين تغيّرات واضحة في بشرة وجهك، لاسيما إذا كنت من صاحبات البشرة الجافة الحسّاسة أو المختلطة. لذلك، وحرصاً من ياسمينة في الحفاظ على ليونة جلد بشرتك ونضارتها بعيداً عن الجفاف والتّقشّر وظهور علامات التعب الرّفيعة، اختارت أن تعرّفك على أحدث المستحضرات للعناية ببشرة وجهك بأسلوب مثالي في فصل الشتاء.





قناع Pumpkin Mask من Kocostar

قامت العلامة التجارية المتخصصة في مستحضرات التجميل الكورية KOCOSTAR بإطلاق إصدارها المحدود من Pumpkin Mask، الذي يأتي على شكل شرائح صغيرة من اليقطين، توفر لبشرتك الحيوية والترطيب والإطلالة المشرقة لجميع المناسبات.





سيروم Instant Smoothing من Grown Alchemist

أطلقت العلامة التجارية الأسترالية Grown Alchemist سيروم Instant Smoothing المغذي الفوري للبشرة. يقدم هذا السيروم المضاد للشيخوخة تأثيرًا فوريًا لرفع وشد البشرة، كما يعمل كمصل معزز لمكافحة الشيخوخة، لأنه يساعد على ترطيب البشرة ومنع جفافها.





تتألف هذه المجموعة من 3 كريمات مثالية لعلاج كافة مشاكل البشرة وهي:





Retinol Booster Drops :

يعمل هذا المستحضر على تجديد خلايا البشرة ويحارب الشيخوخة. هذا المستحضر المنشط والفعال للبشرة يزيد من معدل دوران الخلايا، ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد للحصول على بشرة أكثر شبابا. هذا غير أنه يوحّد لون الجلد، ويخفي مظهر المسام المتفتحة.





Collagen Complex:

يهدف هذا المستحضر إلى دعم تجديد البشرة واستهداف علامات الشيخوخة الواضحة، كما يعمل على إعادة تكثيف البشرة وتعزيز مرونتها ما يمنع نهائيا ظهور التجاعيد.





Glycolic Booster Drops: