فولكس فاجن تطلق أيقونتها "T-Cross" أصغر وأرخص SUV أنتجتها (فيديو وصور)

خلال الأيام القليلة الماضية أزاحت فولكس فاجن الستار عن سيارتها الجديدة T-Cross (تي-كروس)، والتي وصفتها الشركة بأنها أرخص واصغر سيارة SUV أنتجتها حتى الأن.





وتم تصميم هذه السيارة على نفس قاعدة العجلات المستخدمة في فولكس فاجن بولو الصغيرة، وهي قاعدة MQB التي بلغ طولها 2.56 متر، لذلك حملت هذه السيارة بعض المميزات والعيوب مثل بولو ومنها ميزة صغر الحجم (طولها 4.11 متر) والتوفير في استهلاك الوقود وأيضا عدم امكانية إضافة خاصية الدفع الكلي.





ومن حيث الشكل تبدو تي-كروس الجديدة وكأنها نسخة مصغرة من فولكس فاجن طوارق، وذلك بسبب استخدام شبكة تهوية أمامية ومصابيح أمامية شبيهة بالموجودة بتيجوان الأكبر حجما، كذلك يوجد تشابه كبير بين السيارتين في الجزء الجانبي منهما، بينما ظهر تصميم مؤخرة تي-كروس بشكل مختلف عن فولكس فاجن طوارق.





ويمكن لهذه السيارة استيعاب خمس ركاب، كما تبلغ سعة الصندوق الخلفي للسيارة 385 لتر ومع طي مقعد واحد من المقاعد الخلفية ترتفع السعة إلى 455 لتر، وإلى 1281 لتر مع طي صف المقاعد الخلفية بالكامل.





وتحمل هذه السيارة عجلة قيادة ذات تصميم جديد كليا، كما تقدم الشركة هذه السيارة بعدة ألوان مختلفة وجديدة لتصميم المقصورة الداخلية، بالإضافة لأحدث إصدار من نظام فولكس فاجن الترفيهي والمعلوماتي، والذي يمكن توصيله بالهواتف الذكية بكل سهولة.





أما عن المحركات فتقدم فولكس فاجن 4 فئات منهم جميعها تتصل بشاحن توربيني، ومنهم محرك بنزين 3 اسطوانات بسعة 1000 سي سي وبقوى 94 و113 حصان، بالإضافة لمحرك أكبر 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 148 حصان، ومحرك ديزل 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 94 حصان.





وستبدأ فولكس فاجن في انتاج هذه السيارة الجديدة كليا بمصانعها في إسبانيا وأمريكا الجنوبية والصين قبل نهاية عام 2018 الحالي، وستبدأ خلال 2019 في بيع وطرح هذه السيارة كموديل لذلك العام.







