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استشاري نفسي: التربية تلعب دورًا هامًا في تعاطي الشباب المخدرات

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:11 م
استشاري نفسي: التربية تلعب دورًا هامًا في تعاطي الشباب المخدرات
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كساب أحمد
 
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن التربية تلعب دورًا هامًا في تعاطي الشباب المخدرات، فالشخص الاعتمادي الذي يعتمد على والدته في كل شيء سواء شراء الملبس أو الطعام، أو المذاكرة يكون أكثرًا تعاطيًا للمخدرات عن طريق أصدقاء السوء. 

وتابع "فرويز"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن تدليل الطفل وعدم حرمانه من أي شيء يؤدي إلى وجود شاب ضد المجتمع، وغالبًا ما يتعاطي المخدرات من باب التجربة. 

ولفت إلى أن الصين كان لديها مشكلة كبيرة في انتشار المخدرات فاستصدرت قانون لإعدام لكل من يتاجر في المخدرات، معقبًا: "لو أعدمنا 5 أشخاص المخدرات هتتمنع في مصر". 
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