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رئيس شبكة المعلومات بالداخلية سابقًا : محاربة المخدرات أمن قومي لمصر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:10 م
رئيس شبكة المعلومات بالداخلية سابقًا : محاربة المخدرات أمن قومي لمصر
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رقية جمال
 
قال اللواء أشرف السعيد، رئيس شبكة المعلومات بوزارة الداخلية سابقًا، إن محاربة المخدرات أمن قومي لمصر، لافتًا إلى أن المخدرات محاولة لتغييب عقول الشباب، الذين يعتبروا أساس أي تقدم وتنمية. 

وأضاف "السعيد"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن آفة المخدرات تؤثر على الشباب في التقدم العلمي والتكنولوجي والإنتاجي، إلى جانب تأثيرها على الاقتصاد المصري بشراء أشياء تضر البلد.

وتابع، أن المخدرات هي آفة وتجارة موجودة على مستوى العالم وليس في مصر وحدها، مشددًا على أن ضعف الرقابة بالأسرة المصرية، وإنشغال الآباء بجمع المال على حساب تربية الأبناء، لافتًا إلى أن بعض الأسر تعلم أن أبناءهم مدمنين، ويرفضوا علاجهم، مناشدًا الأسرة بالرقابة على أبناءهم والتعرف على أصدقاءهم، ومتابعته حال ظهور أفعال غريبة عليه. 
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