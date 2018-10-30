رئيس شبكة المعلومات بالداخلية سابقًا : محاربة المخدرات أمن قومي لمصر

قال اللواء أشرف السعيد، رئيس شبكة المعلومات بوزارة الداخلية سابقًا، إن محاربة المخدرات أمن قومي لمصر، لافتًا إلى أن المخدرات محاولة لتغييب عقول الشباب، الذين يعتبروا أساس أي تقدم وتنمية.





وأضاف "السعيد"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن آفة المخدرات تؤثر على الشباب في التقدم العلمي والتكنولوجي والإنتاجي، إلى جانب تأثيرها على الاقتصاد المصري بشراء أشياء تضر البلد.



