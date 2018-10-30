الدانمارك تستدعي السفير الإيراني عقب اتهامات بأنشطة غير قانونية

استدعى وزير الخارجية الدانماركي أندرس سامويلسن، سفير إيران مرتضى مورديان، إلى اجتماع مع المدير السياسي لوزارة الخارجية.

وبحسب بيان لموقع وزارة الخارجية الدانماركية، فإن هذا الاستدعاء جاء كرد فعل على معلومات حول أنشطة غير قانونية لوكالة استخبارات إيرانية على الأرض الدنماركية، والتي كشف عنها رئيس جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي اليوم.

وكما ذكر رئيس دائرة الأمن والاستخبارات الدانماركي في وقت سابق من اليوم، فإن التقييم هو أن وكالة استخبارات إيرانية خططت لعملية اغتيال على الأراضي الدنماركية.

وتابع المسؤول الدانماركي: "هذا غير مقبول على الاطلاق، في الواقع، من الصعب وصف خطورة الموضوع".

ونوه البيان بأنه تم إيضاح هذا الأمر للسفير الإيراني في كوبنهاجن اليوم، مضيفًا: "في الاجتماع، أعرب المدير السياسي لوزارة الخارجية، نيابة عن الحكومة الدانماركية، عن إدانته الواضحة للسلوك الإيراني غير المقبول كليًا". وفي الاجتماع، تم تأكيد أيضًا أن الدانمارك تدرس المزيد حول المسألة.

وبحسب البيان: "يقول وزير الخارجية أندرس سامويلسن، إن الدانمارك من بين أمور أخرى تعتزم طرح المسألة على المستوى الدولي".

ونقلت عن الوزير قوله: "نحن على اتصال وثيق مع العديد من البلدان ذات التفكير المماثل فيما يتعلق بمسألة أنشطة وكالة الاستخبارات الإيرانية غير القانونية في أوروبا".