"عبد العاطي": حجم السياحة الألمانية حاليًا اقترب من الأعداد التي زارت مصر قبل 2010

قال السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن القيادات الألمانية لديهم حرص على الاستماع لوجهة نظر الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الملف الليبي.





وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك تشاور مع الجانب الألماني حول قضايا السلم والأمن الدولي، كما حظى الملف السوري باهتمام المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس السيسي أثناء زيارته لبرلين.





ولفت سفير مصر في ألمانيا إلى أن الرئيس ناقش مع "ميركل" أيضًا البحث عن أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، منوهًا إلى أن الرئيس سيختتم زيارته لألمانيا بلقاء وزراء النقل والداخلية الخارجية في برلين.



