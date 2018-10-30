ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"عبد العاطي": حجم السياحة الألمانية حاليًا اقترب من الأعداد التي زارت مصر قبل 2010

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:08 م
عبد العاطي: حجم السياحة الألمانية حاليًا اقترب من الأعداد التي زارت مصر قبل 2010
طباعة
داليا الحسين
 
قال السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن القيادات الألمانية لديهم حرص على الاستماع لوجهة نظر الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الملف الليبي.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك تشاور مع الجانب الألماني حول قضايا السلم والأمن الدولي، كما حظى الملف السوري باهتمام المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس السيسي أثناء زيارته لبرلين.

ولفت سفير مصر في ألمانيا إلى أن الرئيس ناقش مع "ميركل" أيضًا البحث عن أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، منوهًا إلى أن الرئيس سيختتم زيارته لألمانيا بلقاء وزراء النقل والداخلية الخارجية في برلين.

وكشف أن حجم السياحة الألمانية حاليا اقترب من الأعداد التي زارت مصر بل 2010.
المزيد عن: المستشارة أنجيلا ميركل التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 7:30:01 PM