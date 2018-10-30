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الدولار يتراجع.. تعرف على الأسعار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:53 م
الدولار يتراجع.. تعرف على الأسعار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء
دولار- أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية للبنوك، اليوم الثلاثاء، مسجلاً 17.89 جنيها كأعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع عند مستوى 17.88 جنيها. 

وسجل الدولار، تراجعًا طفيفًا بنحو قرشًا واحدًا، في البنك المركزي المصري، ليصل 17.84 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 
 
وارتفع الدولار، في بداية منتصف تعاملات اليوم، ببنك مصر إيران للتنمية، مسجلاً 17.88 جنيها للشراء، 17.98 جنيها للبيع. 

وسجل بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.


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