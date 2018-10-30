سولاري: فينيسيوس يملك الكثير ليقدمه مع ريال مدريد

أكد المدير الفني المؤقت لريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، اليوم الثلاثاء، إن لاعبه البرازيلي فينيسيوس "لديه الكثير ليتعلمه ولديه الكثير ليقدمه".









وكانت مسألة عدم إشراك فينيسيوس من قبل مدرب الريال المقال جولين لوبيتيغي واحدة من نقاط الخلاف مع إدارة النادي، ومن المنتظر أن يحظى اللاعب بدور أكبر مع سولاري.









وصرح سولاري في المؤتمر الصحافي للفريق قبل مواجهة مليلة غداً الأربعاء، في كأس الملك "فيني لاعب آخر في الفريق، سيكون متاحاً للعب مثل البقية".









وقال المدرب: "هو أحد أفراد الفريق، لاعب صغير وشديد الموهبة، لديه الكثير ليتعلمه والكثير ليقدمه، الآن وفي المستقبل".









وأضاف سولاري الذي درب فينيسيوس في فريق الرديف: "لا يوجد لاعبون في الفريق الأول لريال مدريد لا يمتلكون المستوى المطلوب للعب فيه".



