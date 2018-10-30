مطرانية ملوي تحذر من نصابين لجمع التبرعات

حذرت مطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس، أقباط الايبارشية، من أشخاص ينتحلون صفة خدام يقومون بجمع التبرعات باسم خدمة المهاجرين.





وقالت الايبارشية في بيانها اليوم الثلاثاء، إنها لم تكلف أحد لجمع التبرعات لخدمة المهاجرين ، مؤكدة أنه لا يوجد هناك مهاجرين من مدينة العريش في اي من كنائس الايبارشية، ولا توجد خدمة بهذا الاسم.





وأضاف البيان، بتوخي الحذر لكل الأقباط وعدم التعامل مع أشخاص غير معترف بهم لدي المطرانية بجمع التبرعات.



