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المقاصة يعسكر في السويس غدا استعدادا للقاء بتروجت

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:55 م
المقاصة يعسكر في السويس غدا استعدادا للقاء بتروجت
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أحمد الهواري
 

خاض فريق المقاصة تدريبا قويا صباح اليوم ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر اقامتها بعد غدا الخميس على ملعب ستاد الجيش بالسويس ، ضمن الاسبوع 12 للدوري ، وركز الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف خلال المران على تنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية والتركيز على سلاح التسديدات والكرات الثابتة .



وأكد وليد هويدي مدير الكرة ،أن الفريق سيؤدي تدريبه الاخير صباح غد الأربعاء بملعب الدفاع الجوي ، وبعدها يختار طلعت يوسف 21 لاعبا للسفر لمدينه السويس ، لدخول في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعدادا لمواجهة بتروجت .

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