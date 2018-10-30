المقاصة يعسكر في السويس غدا استعدادا للقاء بتروجت

خاض فريق المقاصة تدريبا قويا صباح اليوم ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر اقامتها بعد غدا الخميس على ملعب ستاد الجيش بالسويس ، ضمن الاسبوع 12 للدوري ، وركز الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف خلال المران على تنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية والتركيز على سلاح التسديدات والكرات الثابتة .









وأكد وليد هويدي مدير الكرة ،أن الفريق سيؤدي تدريبه الاخير صباح غد الأربعاء بملعب الدفاع الجوي ، وبعدها يختار طلعت يوسف 21 لاعبا للسفر لمدينه السويس ، لدخول في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعدادا لمواجهة بتروجت .