بالأرقام.. لوبيتيجي يساوي "نصف" زيدان في 14 مباراة مع ريال مدريد





أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بصورة رسمية، عن إقالة جولين لوبيتيجي من تدريب الفريق الأول، وتعيين سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد كاستيا، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.





رحيل "لوبيتيجي" عن تدريب ريال مدريد بعد سلسلة من النتائج المُخيبة حققها مع الفريق المدريدي، آخرها خسارة الكلاسيكو الأسباني أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 5-1، ويحتل الريال المركز التاسع في الليجا برصيد 14 نقطة.





ماذا قدم جولين لوبيتيجي مع ريال مدريد؟

وقاد "لوبيتيجي" منذ تعيينه مدربًا لريال مدريد في 14 مباراة حقق 6 انتصارات بينما تعادل مرتين وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبو الملكي 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 20 هدفًا، وحافظ الفريق على نظافة شباكه في عهده خلال 4 مباريات.





أرقام "زيدان" في 14 مباراة مع ريال مدريد؟

الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد خلال 14 مباراة مع الملكي وهي نفس المدة التي استمر فيها "لوبيتيجي" مع الميرينجي حقق "زيزو" 11 انتصارًا وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مباراتين، وسجل الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي 44 هدفًا بينما استقبلت شباكه 10 أهداف، وحافظ الفريق على نظافة شباكه في 5 مباريات





وبمقارنة أرقام "لوبيتيجي" خلال 14 مباراة مع ريال مدريد، بأرقام "زيدان" في نفس عدد المباريات، نجد أن المدرب الفرنسي يتفوق بمقدار الضعف عن مدرب منتخب أسبانيا السابق.



