جولة الفنانين.. ليلى علوى تخضع لفحص سرطان الثدي.. وإليسا تقضى عطلتها في لندن

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الثلاثاء.

ليلى علوى تخضع لفحص سرطان الثدي

انضمت النجمة ليلى علوي إلى قائمة الفنانات المشاركات في حملة التشجيع على إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي، والذي يهدف إلى تفادي الإصابة بهذا المرض.

ونشرت ليلى علوي من خلال حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو لها تكشف من خلاله عن خضوعها لهذا الكشف وقالت: "الحمد لله قمت بالكشف المبكر لسرطان الثدي واطمأنيت، وأنصح كل فتاة وسيدة بالكشف المبكر لأنه أمر مهم جدًا".

وتابعت "هناك الكثير من المستشفيات التي تساعد غير القادرات على توقيع الكشف المبكر لسرطان الثدي".

إليسا تقضى عطلتها في لندن

سافرت النجمة اللبنانية إليسا إلى لندن، لقضاء عطلتها عقب إحيائها حفلا ضخما بجامعة "الدلتا".

وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "صباح الخير من لندن.. مدينة الفن، مدينة الأحلام الكبيرة، هقضي عدة أيام هنا للاستمتاع بالجو البارد، درجة الحرارة 6 في الخارج".

عصى الحلاني يطرح "شو بخاف عليكي"

طرح الفنان عاصى الحلاني، أغنيته الجديد "شو بخاف عليكي"، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب".

كما نشر الحلانى مقطع فيديو مع زوجته فى شوارع باريس عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلا: " شو بخاف عليكي من شوارع باريس وما أجمل الخوف على من تحب بحبكم واتمنى شو بخاف عليكي تنال اعجابكم ".

صابر الرباعي عن العملية الإرهابية في تونس: لن يرهبونا

وعلق الفنان صابر الرباعي على العملية الارهابية التي جدّت يوم أمس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في تغريدة على تويتر قال فيها "لن يرهبونا ولن ينالوا منا ومن استقرارنا.. فهم قلة ولا يمثلون الشعب التونسي الحر والمحب للحياة.

وتابع صابر الرباعي: " وعلى أصحاب القرار أن يهتموا بالشعب وأمنه وأمن البلاد ويثبتوا وطنيتهم ويتركوا كل التجاذبات السياسية والركض وراء المناصب ولا ينسوا أن التاريخ لا يرحم. تحيا تونس و شعبها'.