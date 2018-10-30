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سفيرنا في برلين: الفترة المقبلة ستشهد تدفق الاستثمارات الألمانية إلى مصر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:58 م
سفيرنا في برلين: الفترة المقبلة ستشهد تدفق الاستثمارات الألمانية إلى مصر
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داليا الحسين
 
أكد السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، أن هناك دعم كامل من الجانب الألماني للإصلاح الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن رؤساء شركات ألمانية كبرى تعهدوا أمام الرئيس خلال اجتماعهم أمس بزيادة استثماراتهم في مصر.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الفترة المقبلة ستشهد تدفق الاستثمارات الألمانية إلى مصر. 

ولفت سفير مصر في ألمانيا إلى أنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع الجانب الألماني لتطوير التعليم، موضحًا أنه تم الاتفاق على إنشاء أكاديمية ألمانية لتدريب المعلمين وأخرى لجودة التعليم.

وأوضح: "تم توقيع اتفاقية في مجال البحث العلمي والتعليم العالي مع الجانب الألماني".
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