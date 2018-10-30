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"مستقبل وطن" ينظم حفاً فنياً للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالمعادي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:52 م
مستقبل وطن ينظم حفاً فنياً للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالمعادي
صورة أرشيفية
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الفجر
 
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، حفلًا للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمركز شباب زهراء المعادي بحضور حوالي 100 شخص تم خلاله توزيع عدد من الهدايا العينية على الأطفال.

يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.
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