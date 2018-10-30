صدى- السعودية| وفاة شخص وإصابة 5 في حادث تصادم نتيجة السرعة الزائدة بجدة

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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرون بإصابات متنوعة في حادث تصادم صباح اليوم في جدة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد: إن الحادث وقع بحي الصالحية خلف بنده، نتيجة السرعة الزائدة، ونتج عنه وفاة و5 إصابات قدِّمت لهم الخدمة الإسعافية من قبل الفرق، ونقلت إلى المنشآت الطبية.

وأضاف أن 4 فرق إسعافية والقائد الميداني فهد الطياري باشروا الحادث، حيث تم نقل إصابتين خطيرتين وإصابة متوسطة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي وإصابتين متوسطتين تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد العام.

يُذكر أن مدينة جدة شهدت، صباح اليوم، هطول أمطار خفيفة متفرقة على بعض أحياء المدينة والمراكز التابعة لها.

المصدر:- صحيفة صدى