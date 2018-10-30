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تجديد حبس متهم بتهمة نشر أخبار كاذبة 15 يوما

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:46 م
تجديد حبس متهم بتهمة نشر أخبار كاذبة 15 يوما
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عمرو محمد
 

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس كل أيمن عبد المعطي 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

 

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

وأسندت النيابة إليهما نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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