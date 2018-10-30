مدير أمن الجيزة لأهالي أطفيح: "كلنا ولاد تسعة" (فيديو)

عقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية، جلسة مع أهالي مركز أطفيح، ليوضح لهم أنه حضر بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية "بمبادرة كلنا واحد" لمساعدة غير القادرين ماديًا، قائلًا لهم: " كلنا واحد فعلًا وكلنا ولاد تسعة"، " مفيش فرق بين مسلم ومسيحي أو ضابط وفلاح أو دكتور وعامل".

وأشاد مدير الأمن بدور المرأة المصرية في تربية أولادها، وإنشاء جيل جديد، شاكرًا رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمركز، وأوضح أن رجال الجيش والشرطة مسؤولين عن حمايتهم، وأن القافلات التي تم توجيهها للمركز للكشف الطبي واستخراج بطاقات الرقم القومي، مجانًا، لرفع العبء عن الأهالي.

وطالب في نهاية الجلسة آن يقوم كل شخص بدوره على أكمل وجه، لتقدم الوطن.

كان قام قطاع أمن الجيزة بناءًا على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإعداد قافلات إنسانية بالتنسيق مع قطاعي الخدمات الطبية والأحوال المدنية لتقديم الخدمات الطبية والرقم القومي مجانًا وأيضًا توزيع المساعدات المادية (مواد غذائية، بطاطين) لتوزيعها على الأسر الأشد أحتياجًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة بقرى مركز شرطة أطفيح.

وتوجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد وليد عبدالحي مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، والعميد عبير إسماعيل رئيس قسم العنف ضد المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وقيادات وضباط القطاع عقب التنسيق والجهات المعنية إلى مركز شرطة أطفيح وبصحبتهم، قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية خمسة عيادات (الرمد، الأطفال، الباطنة، عظام، جراحة عامة) وتم توقيع الكشف الطبي على 4000 حالة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، قافلة الأحوال المدنية من قطاع الأحوال المدنية لإستخراج بطاقات الرقم القومي، وتم استخراج 168 بطاقة رقم قومي بالمجان.

كما تم المرور على عدد ثلاث قرى "مسجد موسى، الحلف الغربي، الحجارة" وتوزيع 1000 كرتونة مواد غذائية، و1250 بطانية لـ 2215 أسرة، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية، بتعظيم الدور المجتمعي في الأوساط الجماهيرية لدعم العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة، وتعزيز قنوات التواصل بينهم لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن رجال الشرطة، والإهتمام بالمواطنين البسطاء وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المواطنين غير القادرين ماديًا والتخفيف عن كاهل المصريين في شتى أنحاء البلاد من الحضر إلى النجوع والقرى، وذلك تحت شعار (مبادرة كلنا واحد) وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة وللإصلاح الاقتصادي لاستعادة الاستقرار.