اخبار الهلال - لماذا يُعد "بوصوفة" هو البديل الأفضل لتعويض غياب عموري ؟





اقترب نادي الهلال السعودي، من حسم التعاقد مع النجم الدولي المغربي مبارك بوصوفة، لتعويض إصابة النجم الدولي الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن "عموري"، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر على الأقل.





الجدير بالذكر أن بوصوفة لا يرتبط بعقد مع فريق خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يُسهل من عملية انتقاله إلى صفوف فريق الهلال، وتعويض الإصابة المفاجئة التي تعرض لها عموري.





ولعب مبارك بوصوفة في صفوف الجزيرة الإماراتي، لكنهم فشلا في الاتفاق على تفاصيل تجديد التعاقد، ليُقرر اللاعب الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي، ويتفق على الانضمام إلى الوداد البيضاوي المغربي في يناير المقبل.





ويُعد بوصوفة واحدًا من أبرز لاعبي المنتخب المغربي خلال السنوات الماضية، كما أنه يملك خبرة كبيرة وسجلًا احترافيًا مميزًا، الأمر الذي يُقربه من الهلال.





ويتميز مبارك بوصوفة بتمريراته المتقنة، وربط الخط الخلفي بالأمامي، وقدرته على اختراق خطوط المنافسين، والتمريرات الحاسمة إلى المهاجمين، بالإضافة إلى أنه يُجيد تسديد الكرات الثابتة بشكل مميز.





وبدأ مبارك بوصوفة مسيرته الكروية في صفوف جينت البلجيكي الذي لعب معه من 2004 حتى 2006، قبل أن ينتقل إلى فريق أندرلخت، الذي شهد تألقه اللافت، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في بلجيكا أعوام 2006، 2009 و2010.





وشارك مبارك بوصوفة مع أندرلخت في 195 مباراة، ونجح خلالهم في تسجيل 60 هدفًا، ثم انتقل إلى الدوري الروسي من بوابة نادي آنجي عام 2011، ومنه إلى لوكوموتيف موسكو عام 2013.





وعاد مبارك بوصوفة إلى صفوف فريق جينت البلجيكي في 2016، قبل أن ينضم إلى الجزيرة الإماراتي في العام ذاته، وخاض معه 51 مباراة، وسجل 8 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 16 هدفا.





وعلى الصعيد الدولي، يُشارك مبارك بوصوفة مع المنتخب المغربي بشكل أساسي، وخاض معه منافسات كأس العالم 2018، وقدم أداءً مميزًا.

أخبار الهلال - لماذا يُعد "بوصوفة" هو البديل الأفضل لتعويض غياب عموري ؟

اقترب نادي الهلال السعودي، من حسم التعاقد مع النجم الدولي المغربي مبارك بوصوفة، لتعويض إصابة النجم الدولي الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن "عموري"، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر على الأقل.

الجدير بالذكر أن بوصوفة لا يرتبط بعقد مع فريق خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يُسهل من عملية انتقاله إلى صفوف فريق الهلال، وتعويض الإصابة المفاجئة التي تعرض لها عموري.

ولعب مبارك بوصوفة في صفوف الجزيرة الإماراتي، لكنهم فشلا في الاتفاق على تفاصيل تجديد التعاقد، ليُقرر اللاعب الرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي، ويتفق على الانضمام إلى الوداد البيضاوي المغربي في يناير المقبل.

ويُعد بوصوفة واحدًا من أبرز لاعبي المنتخب المغربي خلال السنوات الماضية، كما أنه يملك خبرة كبيرة وسجلًا احترافيًا مميزًا، الأمر الذي يُقربه من الهلال.

ويتميز مبارك بوصوفة بتمريراته المتقنة، وربط الخط الخلفي بالأمامي، وقدرته على اختراق خطوط المنافسين، والتمريرات الحاسمة إلى المهاجمين، بالإضافة إلى أنه يُجيد تسديد الكرات الثابتة بشكل مميز.

وبدأ مبارك بوصوفة مسيرته الكروية في صفوف جينت البلجيكي الذي لعب معه من 2004 حتى 2006، قبل أن ينتقل إلى فريق أندرلخت، الذي شهد تألقه اللافت، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في بلجيكا أعوام 2006، 2009 و2010.

وشارك مبارك بوصوفة مع أندرلخت في 195 مباراة، ونجح خلالهم في تسجيل 60 هدفًا، ثم انتقل إلى الدوري الروسي من بوابة نادي آنجي عام 2011، ومنه إلى لوكوموتيف موسكو عام 2013.

وعاد مبارك بوصوفة إلى صفوف فريق جينت البلجيكي في 2016، قبل أن ينضم إلى الجزيرة الإماراتي في العام ذاته، وخاض معه 51 مباراة، وسجل 8 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 16 هدفا.

وعلى الصعيد الدولي، يُشارك مبارك بوصوفة مع المنتخب المغربي بشكل أساسي، وخاض معه منافسات كأس العالم 2018، وقدم أداءً مميزًا.



