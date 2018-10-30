التضخم يرتفع في الولايات الألمانية الأكثر سكانًا

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، عن تسارع وتيرة ارتفاع التضخم في الولايات التي بها أكبر عدد من السكان في ألمانيا خلال أكتوبر، لتصل إلى أعلى مستوى في عدة سنوات، وهو ما يعزز مبررات البنك المركزي الأوروبي لإنهاء برنامج التحفيز النقدي غير المسبوق تدريجيا.





وارتفع التضخم السنوي في ولاية نورد راين فستفاليا التي بها أكبر عدد من السكان في ألمانيا إلى 2.4 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 2.3 بالمئة في الشهر السابق، وفقا لبيانات أولية من مكتب الإحصاءات الإقليمي.



