عرض 3 أفلام بجمعية الرسوم المتحركة.. اليوم

تعرض الجمعية المصرية للرسوم المتحركة اليوم الثلاثاء، بعض الأفلام من الملتقى السابع الحاصلة على جوائز المركز الأول والثاني من بينها "friends to death" للمخرجة سارة نبيل، إنتاج معهد السينما، وفيلم " فرخة ولكن" للمخرج محمود حميدة، أحمد ثابت، إسلام مظهر، الحاصل على المركز الثاني .

وفيلم "حالو يا حالو" للمخرج محمد كرام راشد، فى الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ويقوم بتقديم الأفلام الناقدة صفاء عبد الرازق، بحضور الدكتورة رشيدة الشافعي رئيسة الجمعية.





فيلم "friends to death" يكشف بدلاً من العيش في سلام في وتأمل الطبيعة والمحافظة على البيئة المحيطة قرر البعض العمل على إيذاء وقتل الحيوانات وذلك ليس لتوازنه الطبيعية و "استخدام غذائي" ولكن لاستخدامهم في الأزياء العمل.



