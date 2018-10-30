تنفيذ مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة "تجربة مصر 5"‎

نفذ، اليوم الثلاثاء، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن تنفيذ سيناريو حريق عبارة بميناء الغردقة " تجربة مصر 5 " من خلال تشكيل طاقم إدارة الأزمة بمشاركة قائد قاعدة سفاجا البحرية ومندوب كلا من هيئة موانى البحر الأحمر وقطاع إدارة الأزمات مركز معلومات مجلس الوزراء وهيئة السلامة البحرية ومدير مديرية الشئون الصحية ومدير مديرية التضامن و مدير مرفق الاسعاف و قاعدة الغردقة الجوية ومركز ادارة الازمات بالقوات المسلحة والمستشار العسكرى بالمحافظة.





وبدأ السيناريو بالابلاغ عن حدوث حريق عبارة على مسافة 10 ميل بحرى شرق ميناء الغردقة و على متنها 1185 راكب و 33 فرد طاقم و تسير بسرعة 10 عقدة و سرعة الريح 25 عقدة شمالية غربية و على الفور تم تلقى الاشارة و ارسالها للجهات المختصةو فتح مركز ادارة الازمات المتقدم بوصول اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ومروره على كافة العناصر المشاركة و تمام تواجدها بالميناء واماكن الايواء والمستشفى الميدانى وعناصر الاسعاف والمرور.





وتم استقبال القطعة البحرية و لنش بحرى بها ركاب العبارة الذين تم انتشالهم من البحر و من الرماثات و قامت وحدات الاخلاء باخلاء المصابين من وحدات الانقاذ البحرى إلى رصيف الميناء و البدء فى فرز المصابين و تصنيفهم و تقديم الاسعافات الاولية و نقل الحالات الحرجة للمستشفيات وايواء الناجين بمعسكر الايواء.





وتتوالى الاحداث بتلقى اشارة بنشوب حريق فى مبنى برج الارشاد بالميناء و تدخل سيارات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق و السيطرة عليه و تسوء الاحداث بتلقى اشارة بظهور بقعة زيت و يقوم مركز التلوث البحرى بالتعامل وينتهى التدريب وتعود العناصر المشاركة إلى مواقعها.





على جانب اخر قامت شرطة السياحة بتكثيف الخدمات الامنية لمناطق تواجد الافواج السياحية داخل الميناء و التنسيق مع ادارة الفنادق لاعادة ركاب الافواج السياحية المغادرة و تسكينها لحين الانتهاء و عودة حركة التشغيل كما تقوم ادارة المرور بافساح الطرق امام سيارات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف بالاضافة لقيام ادارة الجوازات بسرعة انهاء اجراءات الركاب الناجين و المصابين و التنسيق مع التوكيل الملاحى لحصر حالات الناجين والمفقودين.





ويأتى هذا التدريب بغرض تفعيل خطة الطوارىء و ادارة الازمات لمحافظة البحر الاحمر و زيادة المقدرة لمواجهة مختلف الحالات و الاحداث الطارئة بكفاءة و تحقيق التكامل بالتعاون المستمر بين مختلف الجهات الفاعلة بالمحافظة و الوقوف على نقاط القوة لتدعيمها و نقاط الضعف لتلافيها والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدنى لاستكمال الاحتياجات المادية و البشرية اللازمة لزوم تطوير نظام الدعم الفنى.





وكذلك تقليل زمن الاستجابة و تحقيق مبادىء الاستعداد المبكر و سرعة التنفيذ لمواجهة الازمات حال حدوثها و تأهيل الكوادر المختلفة و توجيه المهارات لجميع التخصصات من خلال الاستخدام الامثل للمعدات و خلق و تنمية روح التعاون و الشعور بالمسئولية بهدف الحفاظ على الارواح و الممتلكات و السمعة القومية للدولة.



