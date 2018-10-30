سالم عبد الجليل: الزواج العرفي حلال في هذه الحالة

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، إنه لايشترط التوثيق لوقوع الطلاق، لآن الطلاق مثل الزواج كلمة.





وأضاف "عبد الجليل"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن 60% من المصريين متزوجين عرفيًا، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من المطلقات والأرامل ومن يخشى من زوجته متزوجين عرفيًا، معقبًا: "إن توثيق الزواج يتبع الحقوق، ولايصح أن نعتبر أن الزواج العرفي فاسق؛ لكون هذا يعتبر أن نسبه كبيرة من المتزوجين زنا، وهذا لايصح، وإنما لايمكن أن نتعامل مع المتزوج عرفيًا كزاني، وإنما كشخص مخالف للقانون.



