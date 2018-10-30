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الزمالك يظهر بالقميص الجديد أمام دجلة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:29 م
الزمالك يظهر بالقميص الجديد أمام دجلة
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رامي بشاي
 
استقر أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، ظهور الأبيض بالقميص الجديد في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.


وأكد أمير مرتضي، على  أن الملابس الجديدة الخاصة بفريق الزمالك، جاهزة وتم وضع كل الرتوش الأخيرة على القمصان مثل الأرقام والإعلانات الخاصة بالشركات الراعية.


يذكر أن الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق، بانه تعاقد مع شركة بوما العالمية من أجل توريد ملابس فريق كرة القدم الأول لمدة 6 أشهر، حيث لم يكشف مسؤولو القلعة البيضاء حتى الآن عن شكل القميص الجديد.

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