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الوئام- السعودية| ضبط مقهى في بيشة يقدم "الشيشة" للأطفال

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:27 م
الوئام- السعودية| ضبط مقهى في بيشة يقدم الشيشة للأطفال
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الفجر السعودي
 

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باشر أعضاء اللجنة الوطنية الفرعية لمكافحة التبغ بمحافظة بيشة، عدداً من البلاغات التي وردت للجنة من مواطنين بالمحافظة، تفيد بأن عمال أحد المقاهي اعتادوا مخالفة النظام بتقديم المعسل للأطفال دون سن الرشد في ردهات المقهى.

 

وبعد مداهمة المقهى من قبل أعضاء اللجنة، التي تضم ممثلين لكل من “البلدية، الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة العمل، والشرطة”، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، جرى إغلاق المقهى ووضع ملصق البلدية عليه، تمهيداً لإجراء اللازم حياله.

 

المصدر:- صحيفة الوئام

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