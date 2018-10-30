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ضبط طن هياكل دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بمجزر في قليوب

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:30 م
ضبط طن هياكل دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بمجزر في قليوب
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية طن من هياكل الدواجن الغير صالحة للاستخدام الآدمي بمجزر بقليوب، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المدعو "جمال.م.د" 58سنه، صاحب مجزر للدواجن بدائرة مركز شرطة قليوب "بدون ترخيص"، لقيامه بتجميع وتخزين الدواجن وأجزائها " هياكل، أجنحة" فاسدة، وبحوزته كمية من الدواجن وأجزائها وزنت نحو طن جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، 2 ختم لتغيير تواريخ الصلاحية،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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