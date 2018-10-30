ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميركل: سأتخلى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:26 م
ميركل: سأتخلى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة
أنجيلا ميركل
طباعة
وكالات
 
رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المخاوف من أن استقالتها من رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي سيتركها في مأزق ويجعلها غير قادرة على التعامل بكفاءة مع زعماء العالم.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموجود في برلين، لحضور قمة بشأن أفريقيا، إن قرارها بعدم السعي لزعامة الحزب في الانتخابات المقبلة سيتيح لها المزيد من الوقت للتعامل مع القضايا الأخرى.

وأضافت "لا أعتقد أن أي شيء سيتغير بشأن الوضع التفاوضي في المفاوضات الدولية، بل يمكن القول أنه سيتاح لي المزيد من الوقت للتركيز على مهامي كرئيسة للحكومة".

وأكدت ميركل في وقت سابق، أن الولاية الحالية لها كمستشارة، هي الولاية الأخيرة، وأنها ستتخلى حتى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في 2021.

وستترك ميركل بعد نهاية حكمها كافة المناصب السياسية.

المزيد عن: المناصب السياسية المستشاره الالمانيه التخلي البرلمانية الانتخابات أنجيلا ميركل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 5:50:01 PM