ميركل: سأتخلى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموجود في برلين، لحضور قمة بشأن أفريقيا، إن قرارها بعدم السعي لزعامة الحزب في الانتخابات المقبلة سيتيح لها المزيد من الوقت للتعامل مع القضايا الأخرى.

وأضافت "لا أعتقد أن أي شيء سيتغير بشأن الوضع التفاوضي في المفاوضات الدولية، بل يمكن القول أنه سيتاح لي المزيد من الوقت للتركيز على مهامي كرئيسة للحكومة".

وأكدت ميركل في وقت سابق، أن الولاية الحالية لها كمستشارة، هي الولاية الأخيرة، وأنها ستتخلى حتى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في 2021.

وستترك ميركل بعد نهاية حكمها كافة المناصب السياسية.