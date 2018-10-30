ريال مدريد يفقد فاران لمدة شهرًا للإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أن المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران تعرض الأحد في مباراة الكلاسيكو مع غريمه برشلونة (1-5) لإصابة قد تبعده نحو شهر عن الملاعب.





وكتب النادي الملكي "تم تشخيص إصابة عضلية في حالب الفخذ الأيمن"، دون تحديد مدة غياب اللاعب التي قدرها الموقع الالكتروني لصحيفة "آس" الرياضية بـ "نحو شهر"





وسيغيب فاران على الأقل عن تجمع منتخب فرنسا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وعن مباراة فريقه مع مليلية الأربعاء في مسابقة الكأس، ومباراتي بلد الوليد السبت وسلتا فيغو في نهاية الأسبوع المقبل بعد غيابه في منتصفه عن المواجهة مع فيكتوريا بلزن التشيكي ضمن مسابقة دوري أبطال اوروبا التي توج ريال بطلا لها في المواسم الثلاثة السابقة.





وأشار ريال مدريد أيضاً إلى تعرض الدومينيكاني ماريانو دياز لـ"إصابة عضلية في الفخذ الأيمن" دون تحديد فترة غيابه أيضا التي قدرتها الصحيفة ذاتها بعشرة أيام.





وتعتبر هذه الاصابات الجديدة ضربة قوية لبداية مسيرة المدرب الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي أشرف اليوم على أول تدريب للفريق غداة تعيينه بشكل موقت في منصب المدرب بعد إقالة جولن لوبيتيغي بسبب سوء نتائج الفريق.





وسيعتمد المدرب الجديد في غياب فاران بشكل أساسي على القائد سيرخيو راموس وناتشو في سعيه لإعادة الثقة للفريق الذي مني بخمس هزائم في مبارياته السبع الأخيرة والتي كانت وراء أقالة لوبيتيغي بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من تسلمه المهمة، لا سيما الخسارة المذلة أمام برشلونة.



