تعرف على موعد إطلاق "جالاكسي إس 10" وأهم مواصفاته

مع اقتراب موعد طرح جوال سامسونج جالاكسي إس10 انتشرت بعض المعلومات المسربة عن سعر ومواصفات الجهاز الجديد.

قال موقع (تك رادار) إن جالاكسي إس10 سيشهد تغييراً كبيراً عن شقيقه إس9، وسيكون على الأرجح أفضل الأجهزة في 2019.

الموعد والسعر

قال الموقع إنه من المنتظر إزاحة الستار عن جالاكسي إس10 في الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2019.

وطرحت سامسونج جوال جالاكسي إس9 بسعر 720 دولاراً، وإس9 بلس بسعر 840 دولاراً، وتوقع “تك رادار” ألا يقل السعر عن هذا المستوى إن لم يزد.

التصميم

يتوقع أن يظهر جالاكسي إس10 بثلاث مساحات مختلفة، وأن يخلو من الحواف. وأوضح “تك رادار” أن الجهاز الجديد قد يشبه كثيراً جوال سامسونج إيه.8إس.

وقال دي.جي كو المسؤول الكبير في سامسونج إن الجوال الجديد سيشهد تغييراً كبيراً للغاية في التصميم، وسيُطرح في ألوان “مذهلة”. وذُكرت توقعات بأنه سيتاح في ستة ألوان.

وستصل درجة وضوح الشاشة إلى 1440×3040، ويتوقع أن تقلص الشركة حوافه بشدة ليوفر شاشة كبيرة في نفس مساحة الجهاز السابق، كما سيزود ببصمة أصابع وبصمة وجه معدلة ثلاثية الأبعاد.

الشاشة

قال “تك رادار” إنه من المؤكد أن يصدر الجهاز بأكثر من حجم منها 5.8 بوصة و6.2 بوصة.

الكاميرا

من المرجح أن يعتمد سامسونج جالاكسي إس10 الجديد على كاميرا خلفية بثلاث عدسات في الفئة الأعلى (12 و13 و16 ميجابكسل) وكاميرا أمامية ثنائية العدسات.

المعالج

سيعمل سامسونج جالاكسي إس10 بمعالج سنابدراجون 855، وذاكرة 8 جيجا بايت، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.