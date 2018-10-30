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تشيلسي يفقد هازارد أمام ديربي كاونتي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:23 م
تشيلسي يفقد هازارد أمام ديربي كاونتي
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الفجر الرياضي
 

أعلن جيانفرانكو زولا مساعد ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي، موقف البلجيكي إيدين هازارد نجم البلوز، من مواجهة ديربي كاونتي.


ومن المقرر أن يلاقي تشيلسي نظيره ديربي كاونتي، في كأس الرابطة الإنجليزية، غداً الأربعاء.


 وقال زولا: لا أعتقد أن هازارد سيشارك غدًا، لكنني أتوقع مشاركته في الأسبوع المقبل أمام كريستال بالاس، نحن سعداء بعودته لأنه مهم للغاية بالنسبة لنا.


 يذكر أن هازارد غاب عن آخر مباراتين أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، بسبب إصابته في الظهر.

المزيد عن: هاازارد ساري زولا ديربي كاونتي تشيلسي
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