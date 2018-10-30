سالم عبد الجليل: الطلاق حرام شرعًا في هذه الحالة

قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، وقد يكون الطلاق حرام، وقد يكون مكروه، وقد يكون مندوب، وقد يكون مباح، وقد يكون واجبًا.





وأضاف "عبد الجليل"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الطلاق حينما يكون بلا مبرر أو سبب مقنع يكون حرام شرعًا، مشددًا على أن عدم إنجاب الرجل أو المرأة لايوجب الطلاق، وإنما حال كون الرجل أو المرأة يعرف أن لديه عيب يمنعه من الإنجاب ولم يخبر به فهذه خيانة، لكن حال كونه لايعلم أنه لاينجب لكنه قادر على القيام بحقها، فليس لها الحق في طلب الطلاق.



