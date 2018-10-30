الطوارئ الروسية: السيطرة على حريق مستودعات النفط بـ"خانتي مانسيسك"

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم اليوم الثلاثاء، إخماد الحريق على مساحة 800 متر مربع".

وكان مصدر في وزارة الطواريء الروسية، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص جراء حريق في مستودع للنفط في مدينة نيجنيفارتوفسك بمنطقة خانتي مانسيسك وسط روسيا، بعد تسرب ألف متر مكعب من المنتجات النفطية.

وأشار مصدر، في وقت سابق، إلى أن "الإنذار حول الحريق وصل في الساعة 15: 25 (13: 25 بتوقيت موسكو) بالتوقيت المحلي وأبلغ بأن الضغط في أحد الخزانات كان منخفضا ثم اندلع حريق".

وتابع: "الآن كلا المستودعين يحترقان، أحدهما مليء مبدئيا بالنفط، والثاني ممتلئ بـ(سائل مشبع)، ولا توجد تهديدات بالانتشار، ويقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق".



