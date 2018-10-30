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أيمن يونس يعلق على رحيل حسام حسن عن المصري

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:16 م
أيمن يونس يعلق على رحيل حسام حسن عن المصري
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علاء خليف
 

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك، أنه حزين عن طريقة رحيل حسام حسن، من تدريب النادي المصري بدون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.


وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» على إذاعة انرجي: "رحيل حسام حسن من المصري كان حتمي وضروري، لأنه قدم كل ما يملك للفريق ولن يستطيع تقديم جديد".


وتابع: "قلق من وجود التؤام في فريق بلا جماهير، ولكن الإيجابي في الأمر، أنه متواجد في فريق يملك إمكانيات مادية قوية، وسيكون له فرصة كبيرة لتحقيق أول ألقابه في مسيرته التدريبية".

المزيد عن: كورة رياضة رحيل حسام حسن ايمن يونس المصري
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