محافظ جنوب سيناء يدعو السائقين للالتزام بالزي الرسمي

اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بسائقي التاكسيات بموقف التاكسي بمطار شرم الشيخ الدولي، حيث قام بتوعيتهم بأهمية منتدى شباب العالم، والظهور بالمظهر اللائق المشرف مما يعود بالنفع على عودة السياحة لمعدلاتها.

وشدد المحافظ، على الالتزام بالزي الذي قامت المحافظة بتوفيره من قبل، محذرًا من عدم الالتزام بالتعليمات بسحب الترخيص لمدة شهر وغرامة قدرها 1000 جنيه.