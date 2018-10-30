ماي: الموازنة الجديدة ليست جزءا من خطة لإجراء انتخابات مبكرة
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:08 موكالات
قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إن موازنة حكومتها الجديدة ليست جزءاً من خطة لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة مبكرة.
وأضافت ماي رداً على سؤال صحفي خلال زيارتها للعاصمة النرويجية أوسلو: "لا، نحن لا نعد لإجراء انتخابات عامة أخرى"، موضحة "هذا لن يكون في المصلحة الوطنية".
وتعهدت الموازنة التي كشف عنها وزير الخزانة فيليب هاموند أمس الاثنين بإنهاء إجراءات التقشف و ضخ راس مال جديد للاقتصاد البريطاني عقب أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويشار إلى أن المفاوضات المتعلقة ببنود اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد توقفت أكثر مرة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى قضية الحدود الايرلندية.
وتتواجد ماي في النرويج لحضور منتدى المستقبل الشمالي، الذي يضم دول أوروبا الشمالية.
ويناقش المنتدى هذا العام دور التكنولوجيا في الخدمات الصحية.
ومن المقرر أن تلقى ماي خطاباً أمام جلسة لمجلس دول الشمال، وهو منتدى للتعاون بين برلمانات دول الدنمارك وفنلندا وإيسلندا والنرويج والسويد و مناطق ذاتية الحكم تشمل جرين لاند.
وأضافت ماي رداً على سؤال صحفي خلال زيارتها للعاصمة النرويجية أوسلو: "لا، نحن لا نعد لإجراء انتخابات عامة أخرى"، موضحة "هذا لن يكون في المصلحة الوطنية".
وتعهدت الموازنة التي كشف عنها وزير الخزانة فيليب هاموند أمس الاثنين بإنهاء إجراءات التقشف و ضخ راس مال جديد للاقتصاد البريطاني عقب أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويشار إلى أن المفاوضات المتعلقة ببنود اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد توقفت أكثر مرة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى قضية الحدود الايرلندية.
وتتواجد ماي في النرويج لحضور منتدى المستقبل الشمالي، الذي يضم دول أوروبا الشمالية.
ويناقش المنتدى هذا العام دور التكنولوجيا في الخدمات الصحية.
ومن المقرر أن تلقى ماي خطاباً أمام جلسة لمجلس دول الشمال، وهو منتدى للتعاون بين برلمانات دول الدنمارك وفنلندا وإيسلندا والنرويج والسويد و مناطق ذاتية الحكم تشمل جرين لاند.
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