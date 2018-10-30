مقاولون طنطا 97 يقسو علي شباب المحلة برباعية

حقق فريق عثماسون طنطا 97 بقيادة محمد سلام المدير الفني فوزا كبيرا علي شباب المحلة في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الخامسة من دوري منطقة الغربية.





أفتتح أهداف المباراة أحمد حسن في الدقيقة 11 من ضربة جزاء، ومحمد الشبكشي في الدقيقة 18، وأضاف الهدف الثالث علاء الحداد من تسديدة قوية في الدقيقة 25.





وجاء ال3 أهداف صناعة من علي الشطلاوي قائد الفريق، لينهي كريم الحلواني المباراة بالهدف الرابع من تمريرة طولية خلف المدافعين، سددها مباشرة في المرمي في الدقيقة 90، لنتهي اللقاء بفوز عثماسون برباعية نظيفة.





شهد اللقاء أهدار ضربة جزاء أحتسبها حكم المباراة، وقام بتسديدها اللاعب ابراهيم بنوه ليهدرها في الدقيقة 30.

رفع الفوز من رصيد عثماسون ل 8 نقاط، من تعادلين وفوزين وهزيمة واحده.