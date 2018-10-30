عاجل.. شوبير ودينا الرفاعي يفوزان بالانتخابات التكميلية للجبلاية

أعلن المستشار أحمد سعد الشريف رئيس اللجنة الانتخابية عن فوز أحمد شوبير بعضوية مجلس إدارة الاتحاد عن المقعد الشاغر بعد حصوله على 146 صوتا، فيما حصل عاصم مرشد على 60 صوتا، وعلى مقعد السيدات فازت دينا الرفاعي بحصولها على 117 صوتا ، بينما حصلت شيماء منصور على 90 صوتا.

أجريت الانتخابات بمشاركة 208 صوتا، من بينها صوتان باطلان لمقعد الرجال وصوت باطل لمقعد المرأة.

كما وافقت الجمعية العمومية على تجديد الثقة فى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى.