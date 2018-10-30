أنيسة حسونة ضيفة محمد الباز في "90 دقيقة" الليلة

يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية النائبة أنيسة حسونة، في حوار خاص في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.





تناقش عضو مجلس النواب خلال الحلقة مقترحات بناء الانسان المصري والرسائل المستفادة من تجربتها مع مرض السرطان.





كما تكشف النائبة أنيسة حسونة فيه تفاصيل تجربتها الصعبة مع مرض السرطان؛ ودور أسرتها في مساندتها لمكافحته والتغلب عليه والدروس الإنسانية المستفادة من تجربتها لقهر المرض وتسلط الضوء على تجربتها في الكتابة بعد إصدارها كتاب بدون سابق انذار.





وتروي "حسونة" خلال الحلقة خروجها من مؤسسة مجدي يعقوب للقلب وأسباب تعلقها بالعمل الخيري كما توجه مجموعة من الرسائل للنواب ومرضى السرطان والدكتور مجدى يعقوب ووزيرة الصحة.